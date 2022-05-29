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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Франція та Німеччина намагаються змусити Україну підписати мир з Росією на умовах Путіна, - Огризко
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Франція та Німеччина намагаються змусити Україну підписати мир з Росією на умовах Путіна, - Огризко

29 травня, 2022 неділя
22:56
війна з Росією Шольц і Макрон

Дипломат Володимир Огризко вважає, що лідери Франції та Німеччини будуть намагатись змусити Україну підписати мирну угоду з РФ на російських умовах

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Мені сумно говорити про Францію та Німеччину, бо ці дві країни вважались лідерами західного світу у Європі. На ці дві країни завжди рівняються інші європейські держави. Однак у відносинах з Україною рівнятись на ці дві країни не вийшло. Оскільки минулі 8 років лідери Франції та Німеччини займались тим, щоб залагодити питання про Україну без і коштом України. Нам не слід рівнятись на їхні думки, бо це означатиме повторення помилок, які ми допускали. Ми будемо мати нові формули Штайнмаєра, кластери Макрона та примус України до миру з Росією на умовах Путіна", - пояснив Огризко

Огризко наголосив, що Україні на сьогодні потрібні зразки зброї, які зможуть допомогти зупинити Росію.

"Франція надала нам декілька САУ Caesar, за допомогою яких наші військові вже знищують окупантів. Німеччина зволікає з наданням зброї, але допомагає нам фінансово. Нам не потрібні мирні угоди з РФ, нам потрібна зброя, за допомогою якої ми виженемо окупантів з нашої країни. Тому, чи тут спостерігається бажання швидше залагодити конфлікт та сісти з Путіним за стіл і розповідати йому про демократію, чи суто економічні питання ми не знаємо", - додав Огризко.

Новини
Україна
Франція
Німеччина
окупація
російська агресія
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