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Війна з Росією: хроніка
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Німеччина не прийме нав'язаний Росією мир, - Шольц на Давоському форумі

26 травня, 2022 четвер
13:56
Світ Олаф Шольц

Німеччина зазнала серйозних змін у своїй оборонній політиці та не може дозволити Путіну виграти війну з Україною

Про це федеральний канцлер Олаф Шольц заявив на Світовому економічному форумі в Давосі.

"Путін лише тоді серйозно поставиться до перемовин, коли зрозуміє, що не може зламати українську оборону", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина вперше постачає зброю в зону бойових дій, включаючи важке озброєння, додавши, що 100 мільярдів євро (106 мільярдів доларів) будуть доступні для підвищення оборонних можливостей Німеччини.

  • Нагадаємо, президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України і почати переговори із Зеленським. Франк-Вальтер Штайнмаєр зауважив, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні". Так, ціни на зерно у світі зросли, адже Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна.

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Новини
Україна
Німеччина
війна з Росією
Шольц
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