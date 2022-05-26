Німеччина не прийме нав'язаний Росією мир, - Шольц на Давоському форумі

Про це федеральний канцлер Олаф Шольц заявив на Світовому економічному форумі в Давосі.



"Путін лише тоді серйозно поставиться до перемовин, коли зрозуміє, що не може зламати українську оборону", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина вперше постачає зброю в зону бойових дій, включаючи важке озброєння, додавши, що 100 мільярдів євро (106 мільярдів доларів) будуть доступні для підвищення оборонних можливостей Німеччини.

Нагадаємо, президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України і почати переговори із Зеленським. Франк-Вальтер Штайнмаєр зауважив, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні". Так, ціни на зерно у світі зросли, адже Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна.

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