Франція та Велика Британія прагнуть надати Україні додаткову підтримку для вирішальної переваги на полі бою, - Сунак

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, цитує Sky News.

"Очевидно, ми взяли на себе лідерство у забезпеченні основних бойових танків, що допомогло заохотити інших зробити те саме", - сказав він.

Сунак додав, що далекобійне озброєння на цьому етапі повномасштабної війни є важливими. За його словами, це було ще однією сферою, де країни просунулися вперед.

Прем'єр Великої Британії сказав, що війна закінчиться за столом переговорів. Однак він наголосив, що таке рішення повинна ухвалити саме Україна. Він також зазначив, що Франція та Велика Британія продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною, як і інші країни.

"Успіхом минулого року стало зміцнення альянсу країн, не тільки в НАТО, не тільки в Європі, альянсу, який розтягнувся на всю світ", - наголосив Сунак.