Велика Британія та Франція домовляться про створення високоточної ударної зброї для захисту від РФ, - Sky News
На зустрічі у Франції президент Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією
Про це повідомили в Sky News.
Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон підпишуть угоду про співпрацю країн у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.
Під час переговорів в Єлисейському палаці, які включатимуть обговорення нової угоди про боротьбу з нелегальною міграцією, Даунінг-стріт заявила, що прем'єр-міністр і президент Франції, зокрема, визнають Росію найбільшою загрозою як для європейської, так і для глобальної безпеки.
Окрім угоди про зброю, під час британсько-французького саміту в Парижі лідери двох країн також домовляться про тіснішу співпрацю у підготовці українських морських піхотинців та постачання зброї Києву.
Офіційні особи заявили: союзники сподіваються, що цей проект забезпечить таку дальнобійність, яка необхідна НАТО для "захисту від зростаючої загрози з боку Росії".
Вони також зроблять кроки на підтримку України в її боротьбі з військами російського президента Володимира Путіна, уклавши угоди про постачання зброї до Києва і спільну роботу над підготовкою українських морських піхотинців.
- Нагадаємо, Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії, оголосив про співпрацю між його країною, Італією та Японією з метою розробки винищувача, що використовуватиме штучний інтелект.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 39.8Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе