Про це повідомили в Sky News.

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон підпишуть угоду про співпрацю країн у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

Під час переговорів в Єлисейському палаці, які включатимуть обговорення нової угоди про боротьбу з нелегальною міграцією, Даунінг-стріт заявила, що прем'єр-міністр і президент Франції, зокрема, визнають Росію найбільшою загрозою як для європейської, так і для глобальної безпеки.

Окрім угоди про зброю, під час британсько-французького саміту в Парижі лідери двох країн також домовляться про тіснішу співпрацю у підготовці українських морських піхотинців та постачання зброї Києву.

Офіційні особи заявили: союзники сподіваються, що цей проект забезпечить таку дальнобійність, яка необхідна НАТО для "захисту від зростаючої загрози з боку Росії".

Вони також зроблять кроки на підтримку України в її боротьбі з військами російського президента Володимира Путіна, уклавши угоди про постачання зброї до Києва і спільну роботу над підготовкою українських морських піхотинців.