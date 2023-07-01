Франція - Україна: букмекери не вірять в нашу молодіжку у чвертьфіналі Євро-2023
У чвертьфіналі Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграє проти Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Франція - Україна у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 пройде 2 липня. Початок о 22:00.
Букмекери вважають, що українська молодіжка є аутсайдером матчу, на виграш України дають коефіцієнт 5,80. Виграш Франції оцінюють у 1,68. Нічия - 4,25.
За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Французи виявились кращими за швейцарців, італійців і норвежців.
Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
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