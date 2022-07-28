Франція з 1 серпня скасовує всі карантинні обмеження
Парламент Франції ухвалив рішення скасувати з 1 серпня 2022 року всі карантинні обмеження, що діяли в країні через пандемію коронавірусу
Про це повідомляє schengenvisainfo.
Парламент Франції більшістю голосів скасуваввсі карантинні обмеження, починаючи з 1 серпня 2022року, що діяли в країні через пандемію коронавірусу. Водночас влада залишила за собою право деякі з цих обмежень повернути при перетині кордону, якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 знову погіршиться. Зокрема, йдеться про можливість повторного введення вимоги наявності сертифікатів вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від початку пандемії у Франції було зареєстровано 32 664 720 випадків зараження COVID-19, з яких померло 148 254 людини.
- Для в'їзду в Грузію більше не потрібно надавати ПЛР-тест або довідку про вакцинацію від Covid-19: країна відмовилася від карантинних обмежень
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.06
Купівля 39.06Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе