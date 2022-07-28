Франція з 1 серпня скасовує всі карантинні обмеження

Про це повідомляє schengenvisainfo.

Парламент Франції більшістю голосів скасуваввсі карантинні обмеження, починаючи з 1 серпня 2022року, що діяли в країні через пандемію коронавірусу. Водночас влада залишила за собою право деякі з цих обмежень повернути при перетині кордону, якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 знову погіршиться. Зокрема, йдеться про можливість повторного введення вимоги наявності сертифікатів вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від початку пандемії у Франції було зареєстровано 32 664 720 випадків зараження COVID-19, з яких померло 148 254 людини.

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