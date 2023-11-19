Франція здійснила успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у Х (Twitter).

"Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок", - написав він.

У міноборони Франції зазначили, що запуск випробувальний пуск ракети M51.3 здійснювали без ядерного заряду.



"Ціль - захист життєво важливих інтересів Франції за будь-яких обставин", - наголосили у французькому оборонному відомстві.