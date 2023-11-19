Франція здійснила успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети
У суботу, 18 листопада, Франція провела успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети М51.3
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у Х (Twitter).
"Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок", - написав він.
У міноборони Франції зазначили, що запуск випробувальний пуск ракети M51.3 здійснювали без ядерного заряду.
"Ціль - захист життєво важливих інтересів Франції за будь-яких обставин", - наголосили у французькому оборонному відомстві.
- Того ж вечора друга спроба запуску ракети Starship завершилась невдачею. Система пролетіла набагато далі, ніж під час першої спроби у квітні, але зрештою політ закінчився ще одним вибухом.
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