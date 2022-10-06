Про це передає Le Figaro.

"Цей винятковий фінансовий захід дає змогу підтримати прояв спонтанної щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, головної ланки в управлінні кризою та приймання переміщених осіб з України", - зазначив міністр міст та житлового будівництва Олів’є Кляйн.

Зазначається, що за програмою гроші зможуть отримати від 5000 до 12 000 сімей. Виплати французи отримуватимуть за біженців з України, які прожили не менше 90 днів у період із 1 квітня до 31 грудня 2022 року.

Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.

За словами прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн, гроші за розміщення українських біженців почнуть виплачувати з кінця листопада.

14 вересня у Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок. Для дітей-переселенців будь-якого віку придбали книжки українських авторів і перекладні, класика і новинки, художню й нонфікшн літературу – від малечі до підлітків і оприлюднили список бібліотек.

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