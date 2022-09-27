Французька екокомпанія Neo Eco відбудує в Гостомелі школу, дитсадок і 6 житлових будинків
Французи відбудують в одному з найзруйнованіших населених пунктів Київщини школу, дитсадок і 6 житлових будинків
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба
27 вересня голова Київської ОВА ОВА Олексій Кулеба спільно з Міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною та представниками компанії "Neo Eco" підписали меморандум про відбудову військового містечка в Гостомелі. Мова про один із найзруйнованіших населених пунктів Київщини, що потребує відновлення.
Французи в особі французької компанії "Neo Eco", яка спеціалізується на повторному використанні відходів будівництва, уже раніше відвідували Київщину, оцінюючи її матеріальні втрати від бойових дій. Компанія планує відбудувати в Гостомелі 6 житлових будинків, школу та дитячий садок. Пошкоджені бетонні конструкції демонтують. А тоді матеріали за підтримки французької компанії перероблять і зведуть нові екооб’єкти. У місті вже почався демонтаж будинків.
За словами Олексія Кулеби, цей пілотний проєкт, реалізований саме на Київщині, стане прикладом для масштабування на всю Україну.
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