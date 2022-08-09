Французький сенатор закликає негайно запровадити місію ООН на ЗАЕС

Про це заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар.

"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії", – сказав Гонтар.

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"Армія Росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", – резюмував він.

Радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Лала Тарапкіна 9 серпня заявила, що у разі катастрофи на ЗАЕС Запорізька область буде втрачена для проживання.

8 серпня радник глави ОПУ Михайло Подоляк закликав Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріл Запорізької АЕС та надати доступ до неї міжнародним інспекторам

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