Французький сенатор закликає негайно запровадити місію ООН на ЗАЕС
Необхідно негайно направити на ЗАЕС спеціальну місію ООН з безпеки для врегулювання ситуації
Про це заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар.
"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії", – сказав Гонтар.
Читайте також: В ISW сказали, від чого РФ відволікає світ заявами про "випалену пустелю" замість ЗАЕС
"Армія Росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", – резюмував він.
- Радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Лала Тарапкіна 9 серпня заявила, що у разі катастрофи на ЗАЕС Запорізька область буде втрачена для проживання.
- 8 серпня радник глави ОПУ Михайло Подоляк закликав Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріл Запорізької АЕС та надати доступ до неї міжнародним інспекторам
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе