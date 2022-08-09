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В ISW сказали, від чого РФ відволікає світ заявами про "випалену пустелю" замість ЗАЕС

9 серпня, 2022 вiвторок
06:53
війна з Росією ЗАЕС

Аналітики вважають, що подібні повідомлення від імені начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, командувача гарнізоном ЗАЕС Валєрія Васильєва про "випалену пустелю" замість ЗАЕС, відволікають від реальних ризиків катастрофи

Таку думку експерти Інституту вивчення війни (ISW) висловили у своєму звіті.

Так, 8 серпня з’явився скріншот із російської соцмережі з цитатою начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, командувача гарнізоном ЗАЕС Валєрія Васильєва, у якій він сказав: "Тут буде або російська земля - або випалена пустеля". Це вважають прямою погрозою РФ підірвати окуповану Запорізьку АЕС у разі, якщо українські бійці будуть і далі намагатися деокупувати південні регіони.

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В ISW сумніваються в достовірності такої заяви Васильєва. Проте у них немає сумнівів у тому, що окупанти завезли на територію ЗАЕС багато військової техніки та боєприпасів. Аналітики також вважають, що така фраза від імені Васильєва відволікає від реальної загрози, створеної росіянами.

"Ці ймовірні спотворення відвертати увагу від цілком реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, яка може включати мінування станції та майже напевно включати небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів. Російські війська, ймовірно, використовують загрозу ядерної катастрофи, щоб зменшити бажання Заходу надати військову підтримку українському контрнаступу", - йдеться у звіті.

  • 5 серпня, приблизно о 14:30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Блок було розвантажено та відключено від енергомережі. Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, був ризик розпилення радіоактивних речовин. 
  • Також окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.
  • Після цього голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.
  • 6 серпня голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС, який стався напередодні, та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи.
  • Ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранили одного працівника. Тому Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
  • Згодом одна з працівниць Запорізької АЕС потрапила в реанімацію.
  • 8 серпня радник голови ОПУ Михайло Подоляк закликав Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС.

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Росія
Запоріжжя
окуповані території
окупанти
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
Військові новини
ядерна небезпека
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