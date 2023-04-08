Французький суд оголосив Russia Today France банкрутом
Суд у Франції оголосив російське пропагандистське медіа Russia Today France банкрутом, ЗМІ ліквідують
Про це пише Politico.
"Суд Нантерра прийняв рішення про ліквідацію RT France - ЗМІ, яке не подобалося (президенту Франції - ред.) Емманюелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому було піддано санкціям ЄС як запобіжному заходу через конфлікт в Україні", - написала президент компанії Ксенія Федорова у своєму твіттері.
У березні минулого року ЄС заборонив російським державним ЗМІ, таким як "Спутник" і RT, раніше відомому як Russia Today, мовлення в Європі після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
"Санкції, однак, не завадили їм виробляти контент. Минулого року російський канал продовжував виробляти, публікувати і транслювати матеріали, все більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в таких африканських країнах, як Малі і Буркіна-Фасо.
На початку цього року французький уряд заблокував банківські рахунки RT France після заморожування активів, ухваленого ЄС у грудні. Після цього в компанії було введено тимчасову адміністрацію, і відтоді вона перебуває на межі банкрутства", - зазначили журналісти.
За словами президента RT Федорової, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.
- Нагадаємо, правоохоронці зібрали доказову базу на представника РПЦ та блогера Андрія Ткачова, який закликав російських військових вбивати українців: йому повідомили про підозру за 2 статтями ККУ.
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