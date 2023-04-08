Французький суд оголосив Russia Today France банкрутом

Про це пише Politico.

"Суд Нантерра прийняв рішення про ліквідацію RT France - ЗМІ, яке не подобалося (президенту Франції - ред.) Емманюелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому було піддано санкціям ЄС як запобіжному заходу через конфлікт в Україні", - написала президент компанії Ксенія Федорова у своєму твіттері.

У березні минулого року ЄС заборонив російським державним ЗМІ, таким як "Спутник" і RT, раніше відомому як Russia Today, мовлення в Європі після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

"Санкції, однак, не завадили їм виробляти контент. Минулого року російський канал продовжував виробляти, публікувати і транслювати матеріали, все більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в таких африканських країнах, як Малі і Буркіна-Фасо.



На початку цього року французький уряд заблокував банківські рахунки RT France після заморожування активів, ухваленого ЄС у грудні. Після цього в компанії було введено тимчасову адміністрацію, і відтоді вона перебуває на межі банкрутства", - зазначили журналісти.

За словами президента RT Федорової, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.