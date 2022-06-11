Фрідман, Абрамович та інші російські олігархи використовують Україну для зняття санкцій, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"І Фрідман веде якісь перемовини, і Абрамович напевне вдався до комунікації з українськими політиками. Чому? Тому що санкції. Це проблема, яка не має вирішення. Її не можна вирішити просто грошима чи впливом, яким вони раніше користувались. Тож російські олігархи зараз шукають шляхів вилізти з-під тих санкцій. Хтось судиться, хтось намагається отримати українське громадянство і показати з себе великого українського патріота", - наголосив він.



Фейгін додав, що окрім Фрідмана та Абрамовича з’явиться ще ряд російських олігархів, які захочуть за допомогою України уникнути світових санкцій.



"Тим паче Фрідман народився у Львові, його батьки звідти. Тож таким чином, використовуючи Україну, і Фрідман, й Абрамович і, гадаю, з’явиться багато інших намагаються розв’язати питання санкцій", - зазначив Фейгін.

Юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього



Підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман, якого називали одним із друзів та соратників Путіна, хоче отримати українське громадянство

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