ФСБ готує фейки про російське громадянство українських посадовців та їхніх родин, – СБУ
Спецслужби РФ мають намір вкинути в український інформаційний простір фейки про нібито російське громадянство українських посадовців та членів їхніх родин
Про це попередила пресслужба СБУ.
За даними спецслужби, росіяни збираються запустити дезінформацію про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.
Аби фейк виглядав правдоподібним, планується внесення до державних реєстрів РФ записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб, а також підробка документів українських державних діячів і представників Сил оборони.
"За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час", – попередили в СБУ.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
- 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із Залужним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе