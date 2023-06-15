Про це попередила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, росіяни збираються запустити дезінформацію про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

Аби фейк виглядав правдоподібним, планується внесення до державних реєстрів РФ записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб, а також підробка документів українських державних діячів і представників Сил оборони.

"За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час", – попередили в СБУ.