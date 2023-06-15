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ФСБ готує фейки про російське громадянство українських посадовців та їхніх родин, – СБУ

15 червня, 2023 четвер
11:26
Кримінал фейк

Спецслужби РФ мають намір вкинути в український інформаційний простір фейки про нібито російське громадянство українських посадовців та членів їхніх родин

Про це попередила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, росіяни збираються запустити дезінформацію про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

Аби фейк виглядав правдоподібним, планується внесення до державних реєстрів РФ записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб, а також підробка документів українських державних діячів і представників Сил оборони.

"За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час", – попередили в СБУ.

  • 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
  • 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із Залужним.
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2023, четвер
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