ФСБ схопила директора авіазаводу за звинуваченням у шпигунстві на користь України
Федеральна служба безпеки РФ затримала директора з якості авіазаводу за звинуваченням у передачі секретних даних Україні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Співробітника оборонного заводу затримали у Московській області за підозрою в держзраді. За даними ФСБ, чоловік передав в Україну фотографії креслень бойової авіаційної техніки.
У ФСБ заявили, що заарештований обіймав посаду директора з якості авіаційного заводу. Спецслужба стверджує, що чоловік мав допуск до технічної документації з грифом "цілком таємно". Він нібито сфотографував на мобільний телефон фрагменти креслень деталей бойової авіаційної техніки та передав ці матеріали співробітнику Одеського авіаційного заводу.
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22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві російської пропагандистки Дар'ї Дугіної українські спецслужби.
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