Про це повідомляють російські ЗМІ.

Співробітника оборонного заводу затримали у Московській області за підозрою в держзраді. За даними ФСБ, чоловік передав в Україну фотографії креслень бойової авіаційної техніки.

У ФСБ заявили, що заарештований обіймав посаду директора з якості авіаційного заводу. Спецслужба стверджує, що чоловік мав допуск до технічної документації з грифом "цілком таємно". Він нібито сфотографував на мобільний телефон фрагменти креслень деталей бойової авіаційної техніки та передав ці матеріали співробітнику Одеського авіаційного заводу.

22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві російської пропагандистки Дар'ї Дугіної українські спецслужби.

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