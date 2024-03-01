"Атлетико" зганьбився у 1/2 Кубка Іспанії. Хто зіграє у фіналі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Атлетик" розпочинав гру в Більбао із перевагою після першої гри, яку він виграв у Мадриді з рахунком 1:0.

"Атлетико" пропустив двічі ще у першому таймі. За басків забили Іньякі Вільямс та Ніко Вільямс. По перерві до розгромного рахунок довів Горка Гурусета.

"Атлетик" переміг "Атлетико" 3:0 та вийшов до фіналу Кубка Іспанії, де 6 квітня зустрінеться з "Мальоркою".

Кубок Іспанії

Півфінал. Повторна гра

29 лютого

"Атлетик" - "Атлетико" 3:0

Голи: Іньякі Вільямс, 13, Ніко Вільямс, 42, Гурусета, 61

Перший матч - 1:0