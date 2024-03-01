"Атлетико" зганьбився у 1/2 Кубка Іспанії. Хто зіграє у фіналі
"Атлетик" з Більбао переміг мадридський "Атлетико" у повторній зустрічі 1/2 Кубка Іспанії та вийшов до фіналу, де зіграє з "Мальоркою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Атлетик" розпочинав гру в Більбао із перевагою після першої гри, яку він виграв у Мадриді з рахунком 1:0.
"Атлетико" пропустив двічі ще у першому таймі. За басків забили Іньякі Вільямс та Ніко Вільямс. По перерві до розгромного рахунок довів Горка Гурусета.
"Атлетик" переміг "Атлетико" 3:0 та вийшов до фіналу Кубка Іспанії, де 6 квітня зустрінеться з "Мальоркою".
Кубок Іспанії
Півфінал. Повторна гра
29 лютого
"Атлетик" - "Атлетико" 3:0
Голи: Іньякі Вільямс, 13, Ніко Вільямс, 42, Гурусета, 61
Перший матч - 1:0
- 20 лютого у перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Інтер" переміг у Мілані "Атлетико" - 1:0.
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