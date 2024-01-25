"Барселона" в овертаймі програла "Атлетику" та вибула з Кубка Іспанії
У середу, 24 січня, "Барселона" зіграла у Більбао з "Атлетиком" у чвертьфіналі Кубка Іспанії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Баски вийшли вперед на 1-й хвилині, коли відзначився Горка Гурусета. Проте на перерву з перевагою в рахунку пішли каталонці. Роберт Левандовські в середині першого тайму зрівняв рахунок, а 16-річний Ламін Ямал вивів "Барселону" вперед.
На початку другого тайму "Атлетик" відновив рівновагу зусиллями Оіана Сансета та перевів гру в овертайм.
На 107-й хвилині "Атлетик" вивів вперед Іньякі Вільямс. На 120-й хвилині Ніко Вільямс встановив остаточний результат.
Клуб з Більбао переміг "Барселону" 4:2 та вийшов до півфіналу Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу
24 січня
"Атлетик" - "Барселона" 4:2 (2:2, 2:0 - дод. час)
Голи: Гурусета, 1, Сансет, 49, Іньякі Вільямс, 107, ніко Вільямс, 120 - Левандовські, 26, Ямал, 32
- 24 січня "Жирона" з українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком у складі програла у чвертьфіналі Кубка Іспанії "Мальорці".
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