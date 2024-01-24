"Жирона" із Довбиком та Циганковим програла "Мальорці" та вилетіла з Кубка Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Пальма-де-Майорці Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони". Довбик з'явився на полі одразу по перерві.

"Жирона" провалила перший тайм та пропустила тричі. Дубль зробив Абдон Пратс, ще один гол на рахунку Кайла Ларіна.

Каталонці на 68-й хвилині опинилися в більшості після вилучення Антоніо Райльо та отримали право на пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Крістані Стуані. Мінімальною перевагою "Мальорки" у компенсований час зробив Савіо. Проте зрівняти рахунок лідерам чемпіонату Іспанії не вдалося.

"Жирона" програла "Мальорці" 2:3 та вилетіла з Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу

24 січня

"Мальорка" - "Жирона" 3:2

Голи: Ларін, 21, Пратс, 28, 35 (пен.) - Стуані, 68 (пен.), Савіо, 90+6

Вилучення: Райльо, 68 ("Мальорка")