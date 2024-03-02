"Баварія" знову втратила очки в чемпіонаті Німеччини
1 березня у матчі 24-го туру Бундесліги "Баварія" зіграла внічию із "Фрайбургом" та ще більше погіршила своє становище у чемпіонаті Німеччини з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Баварія" пропустила вже на 12-й хвилині від Крістіана Гюнтера. Мюнхенці відігралися у першому таймі зусиллями Матіаса Теля.
На 75-й хвилині баварців вивів уперед Джамал Мусіала. Проте, вони не втримали перемогу - наприкінці гри рахунок зрівняв Лукас Гелер.
"Баварія" зіграла з "Фрайбургом" внічию 2:2. В останніх п'яти матчах команда Томаса Тухеля змогла перемогти лише одного разу та зазнала трьох поразок. Це призвело до рішення про відставку головного тренера після завершення нинішнього сезону.
Мюнхенці мають 54 очка та йдуть в Бундеслізі другими. Вони відстають від "Баєра" на 7 пунктів. Леверкузенці свій матч 24 туру зіграють 3 березня у гостях проти "Кельна".
Чемпіонат Німеччини
24-й тур
1 березня
"Фрайбург" - "Баварія" 2:2
Голи: Гантер, 12, Гелер, 87 - Тель, 35, Мусіала, 75
- 21 лютого "Баварія" оголосила, що після завершення нинішнього сезону розірве контракт з Томасом Тухелем.
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