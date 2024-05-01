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Головна Футбол "Борусія Дортмунд" - ПСЖ: де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів
Анонс

"Борусія Дортмунд" - ПСЖ: де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

1 травня, 2024 середа
07:01
Футбол Кіліан Мбаппе, Матс Хуммельс, ПСЖ - Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів

У середу, 1 травня, дортмундська "Борусія" і французький ПСЖ зіграють у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ пройшов "Барселону", а дортмундська "Борусія" переграла мадридський "Атлетико".

Букмекери вважають, що ПСЖ є фаворитом у першому півфіналі проти БД, на виграш французів дають коефіцієнт 2,5. На "Борусію" дають 2,84, а можливість нічиї у першій зустрічі оцінюють у 3,70.

Матч-відповідь пройде 7 травня.

Ліга чемпіонів

Півфінал. Перший матч

1 травня

"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція)

Початок - 22:00

Пряма трансляція - Megogo

  • У вівторок, 30 квітня, мюнхенська "Баварія" зіграла внічию проти мадридського "Реалу" у першому півфіналі Ліги чемпіонів.
Теги:
Спорт
Боруссія Дортмунд
ПСЖ
Кіліан Мбаппе
Ліга чемпіонів
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