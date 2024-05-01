"Борусія Дортмунд" - ПСЖ: де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ пройшов "Барселону", а дортмундська "Борусія" переграла мадридський "Атлетико".

Букмекери вважають, що ПСЖ є фаворитом у першому півфіналі проти БД, на виграш французів дають коефіцієнт 2,5. На "Борусію" дають 2,84, а можливість нічиї у першій зустрічі оцінюють у 3,70.

Матч-відповідь пройде 7 травня.

Ліга чемпіонів

Півфінал. Перший матч

1 травня

"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція)

Початок - 22:00

Пряма трансляція - Megogo