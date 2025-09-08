"Буде важка гра": Ребров поділився очікуваннями від матчу України проти Азербайджану у відборі ЧС-2026
Головний тренер збірної України Сергій Ребров запевнив, що не вважає Азербайджан слабким суперником та очікує у Баку важкої гри
Про це Ребров заявив на передматчевій пресконференції, повідомляє Українська асоціація футболу.
"Я думаю, завтра буде важка гра… Я не вважаю, що збірна Азербайджану слабка. Я дивився матчі, зокрема перший тайм з Ісландією — не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже слабо. Вона діяла організовано, але, на жаль, не створювала моменти. Завтра буде непроста гра. Ми зробимо все, щоб гравці це розуміли і з першої хвилини намагалися досягти результату", - сказав Ребров.
Водночас він зазначив, що звільнення за день до матчу португальця Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної Азербайджану, вплине на підготовку.
"Ми будемо робити необхідні корективи. Ми представили гравцям команду суперника, показали, завдяки чому азербайджанці грають в атаці та в обороні. Але важливо, що завтра покажемо ми. Я вважаю, збірна буде готова до будь-якої моделі гри у виконанні Азербайджану", - запевнив Ребров.
Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві та поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку Фернанду Сантуша.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
