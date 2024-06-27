Чехія програла Туреччині та вилетіла з Євро-2024
У 3-му турі групової стадії Євро-2024 збірна Туреччини виявилась кращою за Чехію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Чехія - Туреччина закінчився перемогою номінальних гостей (2:1). Команди обмінялись голами у середині другого тайму: Хакан Чалханоглу вивів турків вперед, а Томаш Соучек зрівняв рахунок.
Переможний мʼяч для Туреччини забив Дженк Тосун, який забив на 94-й хвилині.
Португалія попри поразку у матчі проти Грузії (0:2) фінішувала першою у групі F, Кріштіану Роналду та компанія завоювали 6 очок. Другою завершила груповий раунд Туреччина, у неї теж 6 очок.
Грузія стала третьою з 4 балами, але також вийшла до 1/8 фіналу. Чехія з 1 пунктом - остання - вилітає з Євро-2024.
Євро-2024
Група F. 3-й тур
26 червня
Чехія - Туреччина 1:2
Голи: Соучеук, 66 - Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.
Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.
Футболісти збірної України не змогли виконати ціль, яку перед командою ставив Андрій Шевченко. Напередодні ЧЄ президент УАФ казав, що завдання-мінімум - вихід з групи.
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