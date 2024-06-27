Чехія програла Туреччині та вилетіла з Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Чехія - Туреччина закінчився перемогою номінальних гостей (2:1). Команди обмінялись голами у середині другого тайму: Хакан Чалханоглу вивів турків вперед, а Томаш Соучек зрівняв рахунок.

Переможний мʼяч для Туреччини забив Дженк Тосун, який забив на 94-й хвилині.

Португалія попри поразку у матчі проти Грузії (0:2) фінішувала першою у групі F, Кріштіану Роналду та компанія завоювали 6 очок. Другою завершила груповий раунд Туреччина, у неї теж 6 очок.

Грузія стала третьою з 4 балами, але також вийшла до 1/8 фіналу. Чехія з 1 пунктом - остання - вилітає з Євро-2024.

Євро-2024

Група F. 3-й тур

26 червня

Чехія - Туреччина 1:2

Голи: Соучеук, 66 - Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4