Грузія перемогла Португалію та сенсаційно вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Грузія - Португалія закінчився сенсаційною перемогою номінальних господарів з рахунком 2:0 У ворота португальців голи забили Хвіча Кварацхелія і Жорж Мікаутадзе, який реалізував пенальті на 57-й хвилині.

Португалія попри поразку фінішувала першою у групі F, Кріштіану Роналду та компанія завоювали 6 очок. Другою завершила груповий раунд Туреччина, у них теж 6 очок.

Грузія стала третьою з 4 балами, але також вийшла до 1/8 фіналу. Чехія з 1 пунктом - остання - вилітає з Євро-2024.

Євро-2024

Група F. 3-й тур

26 червня

Грузія – Португалія 2:0

Голи: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе, 57 (пен.)

Фото: Getty Images

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.

Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.

Футболісти збірної України не змогли виконати ціль, яку перед командою ставив Андрій Шевченко. Напередодні ЧЄ президент УАФ казав, що завдання-мінімум - вихід з групи.