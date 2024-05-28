"Челсі" Мудрика визначився з новим головним тренером, - інсайдер

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, боси "Челсі" погодили кандидатуру Енцо Марески на посаду нового головного тренера. Сторони підписали контракт до червня 2029 року з опцією продовження на сезон.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Проте відомо, що "Челсі" виплатить "Лестеру", який зараз очолює Мареска, компенсацію.

За "Челсі" виступає український футболіст Михайло Мудрик. Команда посіла шосте місце у минулому сезоні АПЛ.