ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
У вівторок, 9 вересня, у кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу Франція приймає Ісландію у матчі суперників збірної України
Про це повідомляє УЄФА.
Усі матчі кваліфікації ЧС-2026 можна переглянути на платформі MEGOGO. Безплатно транслюються лише ігри збірної України, які доступні на телеканалі MEGOGO Спорт у мережі T2 та етері кабельних операторів.
ЧС-2026
Кваліфікація
9 вересня
Група D
19:00 Азербайджан - Україна
21:45 Франція - Ісландія
Група F
19:00 Вірменія - Ірландія
21:45 Угорщина - Португалія
Група K
21:45 Сербія - Англія
21:45 Албанія - Латвія
Група H
21:45 Боснія і Герцеговина - Австрія
21:45 Кіпр - Румунія
Група I
21:45 Норвегія - Молдова
Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою господарів у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку португальця Фернанду Сантуша.
