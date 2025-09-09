Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
Анонс

ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня

Дмитро Марценишин
9 вересня, 2025 вiвторок
08:43
Футбол Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе (в центрі) у матчі проти України

У вівторок, 9 вересня, у кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу Франція приймає Ісландію у матчі суперників збірної України

Зміст

Про це повідомляє УЄФА

Усі матчі кваліфікації ЧС-2026 можна переглянути на платформі MEGOGO. Безплатно транслюються лише ігри збірної України, які доступні на телеканалі MEGOGO Спорт у мережі T2 та етері кабельних операторів.  

ЧС-2026

Кваліфікація

9 вересня

Група D

19:00 Азербайджан - Україна

21:45 Франція - Ісландія 

Група F

19:00 Вірменія - Ірландія  

21:45 Угорщина - Португалія

Група K

21:45 Сербія - Англія

21:45 Албанія - Латвія

Група H

21:45 Боснія і Герцеговина - Австрія

21:45 Кіпр - Румунія

Група I

21:45 Норвегія - Молдова

Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві  грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. 

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою господарів у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку португальця Фернанду Сантуша. 

протести у Непалі
У Непалі скасували заборону на соцмережі після багатотисячних мітингів із загиблими та пораненими
11:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 9 вересня
10:58
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації
10:57
Кароль Навроцький
Навроцький виступив проти членства України в НАТО та назвав "передчасними" дискусію щодо її вступу до ЄС. МЗС відреагувало
10:52
Сергій Ребров
Ребров залишив футболіста "Динамо" поза заявкою збірної України на гру з Азербайджаном
10:09
Прапор США
FT: США виходять із домовленостей з Європою про боротьбу з дезінформацією РФ, Китаю та Ірану
10:02
OPINION
Ринок праці: проблема у війні
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Зараз Лиман нагадує фільм жахів про апокаліпсис, - 63-тя ОМБр
09:53
Огляд
міжнародний огляд
Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня
09:50
Ексклюзив
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Від ритму постачання боєприпасів залежатиме спроможність української артилерії тримати фронт, - експерт Самусь про виклик 2026 року
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:04
Грета Тунберг і Зеленський
У Середземному морі безпілотник атакував судно Грети Тунберг, яка прямувала до Гази
08:52
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"
08:30
Ексклюзив
Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
08:06
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 195 боїв: росіяни здійснили 64 атаки на Покровському напрямку
08:05
Огляд
бронепікап UAT-TISA
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
08:02
OPINION
Російські еліти готові просто зрадити Путіна
07:51
Анонс
Збірна України
Азербайджан - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
07:39
Дмитро Медведєв
ISW: Медведєв погрожує Фінляндії, використовуючи ті самі виправдання, що й для вторгнення в Україну
07:33
окупанти
За добу армія РФ втратила 950 військових, 32 артсистеми й танк
07:30
Огляд
Як Котляревський створив нову українську літературу і обігнав російську: 256 років від дня народження автора "Енеїди"
07:23
уряд Норвегії, Норвегія
На парламентських виборах у Норвегії перемогла керівна Лейбористська партія
07:00
Аналітика
Енергетика, споживання електроенергії
Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо
06:18
Володимир Путін
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
06:08
У Лондоні виник скандал через нове графіті Бенксі на фасаді Королівського суду: йому загрожує 10 років тюрми
05:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 9 вересня: у Запоріжжі є поранена
00:33
В Одесі біля гуртожитку знайшли тіло немовляти: його, ймовірно, викинули з вікна
00:21
на фото: Нікопольщина
Ворожі FPV на Дніпропетровщині залітають на відстань 25 км від лінії бойового зіткнення
2025, понедiлок
8 вересня
23:45
Оновлено
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: Італія та Ізраїль забили 9 голів, результати інших матчів 8 вересня
23:32
Росія авіація вертоліт
Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту
23:20
Оновлено
Франсуа Байру
Парламент Франції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Байру: Макрон пообіцяв нового прем’єра найближчими днями
23:06
Ексклюзив
Юрій Луценко
Суд має достатньо доказів, щоб розглядати вбивство Парубія, - ексгенпрокурор Луценко
22:46
Андрій Сибіга
Фінляндія скликає спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через масовані атаки Росії на Україну, - Сибіга
22:43
Анонс
Премія Шевельова
Український ПЕН оголосив конкурс на здобуття Премії Шевельова за 2025 рік
22:30
Погода з Наталкою Діденко
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
22:26
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан не має реальної інформації щодо закінчення війни: Рейтерович про скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини
22:02
На Дніпровщині і Сумщині росіяни атакували рятувальників: є постраждалі
21:49
Георгій Судаков, збірна України, Євро-2024
Ребров розповів про психологічний стан Судакова після удару РФ по будинку футболіста у Києві
21:40
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн має особистий інтерес щодо України, - політична психологиня Вострова
21:18
окупанти в Криму
АТЕШ: російські війська зазнають небоєвих втрат ще до прибуття на Покровський напрямок
Більше новин
