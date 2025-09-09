ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня

Про це повідомляє УЄФА.

Усі матчі кваліфікації ЧС-2026 можна переглянути на платформі MEGOGO. Безплатно транслюються лише ігри збірної України, які доступні на телеканалі MEGOGO Спорт у мережі T2 та етері кабельних операторів.

ЧС-2026

Кваліфікація

9 вересня

Група D

19:00 Азербайджан - Україна

21:45 Франція - Ісландія

Група F

19:00 Вірменія - Ірландія

21:45 Угорщина - Португалія

Група K

21:45 Сербія - Англія

21:45 Албанія - Латвія

Група H

21:45 Боснія і Герцеговина - Австрія

21:45 Кіпр - Румунія

Група I

21:45 Норвегія - Молдова

Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою господарів у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку португальця Фернанду Сантуша.