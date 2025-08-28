"Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють останні матчі у боротьбі за єврокубки: де та коли дивитись
У четвер, 28 серпня, відбудуться матчі-відповіді останнього кваліфікаційного раунду Ліги Європи і Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Як "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" виступають у кваліфікації
У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" за сумою двох матчів поступилось кіпріотському "Пафосу" (0:3) і продовжить боротьбу у Лізі Європи. У матчі плей-офф українці змагаються проти ізраїльського "Маккабі Тель-Авів". Перша зустріч закінчилась поразкою киян (1:3). Якщо динамівці переможуть, то гратимуть в основному етапі ЛЄ, а якщо програють - вилетять у Лігу конференцій.
У кваліфікації Ліги Європи донецький "Шахтар" не зумів пройти грецький "Панатінаїкос". У вирішальних матчах ЛК українці грають проти швейцарського "Серветта", перша зустріч закінчилась внічию 1:1.
Житомирське "Полісся", після впевненої перемоги (3:0) над угорським "Пакшем" в першому матчі, зуміло втримати перевагу в другій зустрічі. Вирішальний суперник за основний етап Ліги конференцій - італійська "Фіорентина". Перша зустріч закінчилась поразкою (0:3).
Розклад матчів 28 серпня
Ліга Європи
Плей-офф раунд, матч-відповідь
"Динамо" (Україна) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) (Перший матч - 1:3)
Люблін (Польща), Motor Arena
Початок - 21:00
Трансляція - "2+2", "Київстар ТБ"
Ліга конференцій
Плей-офф раунд, повторні матчі
"Фіорентина" (Італія) - "Полісся" (Україна) (Перший матч - 3:0)
Флоренція (Італія), "Мапей Стедіум - Чітта дель Тріколоре"
Початок - 21:00
Трансляція - "Київстар ТБ"
"Серветт" (Швейцарія) - "Шахтар" (Україна) (Перший матч - 1:1)
Женева (Швейцарія), "Стад де Женев"
Початок - 22:00
Трансляція - "УПЛ ТБ"
