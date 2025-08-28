"Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють останні матчі у боротьбі за єврокубки: де та коли дивитись

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Як "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" виступають у кваліфікації

У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" за сумою двох матчів поступилось кіпріотському "Пафосу" (0:3) і продовжить боротьбу у Лізі Європи. У матчі плей-офф українці змагаються проти ізраїльського "Маккабі Тель-Авів". Перша зустріч закінчилась поразкою киян (1:3). Якщо динамівці переможуть, то гратимуть в основному етапі ЛЄ, а якщо програють - вилетять у Лігу конференцій.

У кваліфікації Ліги Європи донецький "Шахтар" не зумів пройти грецький "Панатінаїкос". У вирішальних матчах ЛК українці грають проти швейцарського "Серветта", перша зустріч закінчилась внічию 1:1.

Житомирське "Полісся", після впевненої перемоги (3:0) над угорським "Пакшем" в першому матчі, зуміло втримати перевагу в другій зустрічі. Вирішальний суперник за основний етап Ліги конференцій - італійська "Фіорентина". Перша зустріч закінчилась поразкою (0:3).

Розклад матчів 28 серпня

Ліга Європи

Плей-офф раунд, матч-відповідь

"Динамо" (Україна) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) (Перший матч - 1:3)

Люблін (Польща), Motor Arena

Початок - 21:00

Трансляція - "2+2", "Київстар ТБ"

Ліга конференцій

Плей-офф раунд, повторні матчі

"Фіорентина" (Італія) - "Полісся" (Україна) (Перший матч - 3:0)

Флоренція (Італія), "Мапей Стедіум - Чітта дель Тріколоре"

Початок - 21:00

Трансляція - "Київстар ТБ"

"Серветт" (Швейцарія) - "Шахтар" (Україна) (Перший матч - 1:1)

Женева (Швейцарія), "Стад де Женев"

Початок - 22:00

Трансляція - "УПЛ ТБ"