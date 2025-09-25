"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
Румунський форвард Владіслав Бленуце покине київське "Динамо" у зимове трансферне вікно
Про це повідомляє GSP.ro.
За інформацією джерела, керівництво "Динамо" звʼязалось з головним тренером збірної Румунії Мірчою Луческу, щоб обговорити майбутнє нападника Владіслава Бленуце.
"До зими ми будемо терпіти, як зможемо, але його треба продати! Він буде виставлений на трансфер... Було б добре, якби ви поговорили з ним і пояснили йому ситуацію", – таке повідомлення нібито отримав Луческу від "Динамо".
"Динамо" більше не може справлятися з тиском з боку вболівальників. Кияни сподіваються повернути хоча б частину коштів, які були заплачені за гравця у минуле літнє трансферне вікно.
Хто такий Владіслав Бленуце
3 вересня "Динамо" оголосило про трансфер 23-річного Владіслава Бленуце з румунської "Крайови". Перехід обійшовся українцям у понад 2,5 млн євро. Румунський нападник підписав угоду на 5 років.
Згодом з’ясувалося, що раніше футболіст репостив проросійський контент, зокрема відео з виступами російського пропагандиста Володимира Соловйова. На сторінці дружини футболіста були репости з заявами російського диктатора Володимира Путіна.
Після свого трансферу нападник відіграв 3 матчі за "Динамо" і забив 1 автогол.
