Довбик допоміг "Ромі" врятуватись від поразки проти "Тоттенгема" у Лізі Європи
Ввечері пʼятниці, 29 листопада, італійська "Рома" зіграла внічию проти лондонського "Тоттенгема" у 5-му турі Ліги Європи
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Матч "Тоттенгем" - "Рома" закінчився внічию з рахунком 2:2. Команди обмінялись голами на старті зустрічі: на 5-й хвилині Сон Хин Мін реалізував пенальті реалізував пенальті для лондонців, а римляни відповіли голом центрбека Евана Ндіки.
На 33-й хвилині Бреннан Джонсон знову вивів "Тоттенгем" вперед. У середині другого тайму вдало себе показав Артем Довбик. Українець забив і віддав асист, проте арбітр скасував голи через офсайди.
Фото: Getty Images
Переломний момент стався на 91-й хвилині. Центрбек Матч Гуммельс забив і врятував "Рому" від поразки.
Артем Довбик відіграв увесь матч. Статистичні портали оцінили гру українця в 6,3 бала.
Ліга Європи
5-й тур
28 листопада
"Тоттенгем" (Англія) - "Рома" (Італія) 2:2
Голи: Сон, 5 (пен.), Джонсон, 33 - Ндіка, 20, Гуммельс, 90+1
- У турнірній таблиці ЛЄ "Тоттенгем" має 10 очок і займає 9 позицію. "Рома" йде 21-ю, у команди Довбика 6 очок.
- "Динамо", яке у 5-му турі програло "Вікторії Плзень" (1:2), має 0 балів. Це останнє місце в таблиці.
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