Довбик допоміг "Ромі" врятуватись від поразки проти "Тоттенгема" у Лізі Європи

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч "Тоттенгем" - "Рома" закінчився внічию з рахунком 2:2. Команди обмінялись голами на старті зустрічі: на 5-й хвилині Сон Хин Мін реалізував пенальті реалізував пенальті для лондонців, а римляни відповіли голом центрбека Евана Ндіки.

На 33-й хвилині Бреннан Джонсон знову вивів "Тоттенгем" вперед. У середині другого тайму вдало себе показав Артем Довбик. Українець забив і віддав асист, проте арбітр скасував голи через офсайди.

Фото: Getty Images

Переломний момент стався на 91-й хвилині. Центрбек Матч Гуммельс забив і врятував "Рому" від поразки.

Артем Довбик відіграв увесь матч. Статистичні портали оцінили гру українця в 6,3 бала.

Ліга Європи

5-й тур

28 листопада

"Тоттенгем" (Англія) - "Рома" (Італія) 2:2

Голи: Сон, 5 (пен.), Джонсон, 33 - Ндіка, 20, Гуммельс, 90+1