Євро-2024: Франція без Мбаппе не змогла здолати Нідерланди
У п'ятницю, 21 червня, у 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футболу збірні Франції та Нідерландів зіграли внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV
На матч у Лейпцигу Франція вийшла без свого лідера Кіліана Мбаппе, який у грі з Австрією в 1-му турі зламав носа та відновлюється від травми.
Нідерланди відправили м'яч у сітку на 69-й хвилині, однак гол Хаві Сімонса не зарахували через офсайд. Гра завершилася нульовою нічиєю.
Нідерланди та Франція мають по 4 очки та очолюють турніру таблицю. Австрія з 3 пунктами третя, Польща не набрала жодного балу, втратила надію піднятися вище четвертого місця та першою з учасників Євро-2024 вилетіла з турніру.
У 3-му турі 25 червня Франція зіграє з Польщею, а Нідерланди - з Австрією.
Євро-2024
2-й тур. Група D
21 червня
Нідерланди - Франція 0:0
Як Україна грає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
Україна набрала 3 очка та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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