Євро-2024: Франція без Мбаппе не змогла здолати Нідерланди

Про це повідомляє Еспресо.TV

На матч у Лейпцигу Франція вийшла без свого лідера Кіліана Мбаппе, який у грі з Австрією в 1-му турі зламав носа та відновлюється від травми.

Нідерланди відправили м'яч у сітку на 69-й хвилині, однак гол Хаві Сімонса не зарахували через офсайд. Гра завершилася нульовою нічиєю.

Нідерланди та Франція мають по 4 очки та очолюють турніру таблицю. Австрія з 3 пунктами третя, Польща не набрала жодного балу, втратила надію піднятися вище четвертого місця та першою з учасників Євро-2024 вилетіла з турніру.

У 3-му турі 25 червня Франція зіграє з Польщею, а Нідерланди - з Австрією.

Євро-2024

2-й тур. Група D

21 червня

Нідерланди - Франція 0:0

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Україна набрала 3 очка та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.