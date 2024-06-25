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Головна Футбол Євро-2024: Франція зіграла внічию проти Польщі і втратила перше місце в групі D

Євро-2024: Франція зіграла внічию проти Польщі і втратила перше місце в групі D

25 червня, 2024 вiвторок
20:56
Футбол Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024

У вівторок, 25 червня, збірна Франції з футболу зіграла внічию проти Польщі у 3-му турі Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Франція - Польща, який проходив у Дортмунді, закінчився внічию з рахунком 1:1. Команди обмінялись голами з пенальті - забили Кіліан Мбаппе та Роберт Левандовські.

Франція через втрату очок з 5 балами опустилась на другу позицію групи D. Перемогу у квартеті здобула Австрія, яка у паралельній зустрічі перемогла Нідерланди (3:2), і тепер має 6 очок.

Нідерландці з 4 балами - треті. Польща - четверта - 1 набраний пункт. Для поляків Євро-2024 завершене, а Нідерланди претендують на плей-офф.

Євро-2024 

Група D. 3-й тур

25 червня

Франція – Польща 1:1

Голи: Мбаппе, 56 (пен.) - Левандовські, 79

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Роберт Левандовські
Кіліан Мбаппе
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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