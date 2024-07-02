Євро-2024: результати матчів 1 липня
У понеділок, 1 липня, у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу Португалія по пенальті здолала Словенію, а Франція перемогла Бельгію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
1/8 фіналу
1 липня
Франція - Бельгія 1:0
Гол: Вертонген, 85 (авт.)
Португалія - Словенія 3:0 по пен. (0:0, 0:0 дод. час)
Нереалізований пенальті: Кріштіану Роналду, 105 (Португалія)
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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