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Євро-2024: результати матчів 5 липня

6 липня, 2024 субота
07:35
Футбол Майк Меньян і Тео Ернандес, збірна Франції, Євро-2024

У пʼятницю, 5 липня, були зіграні матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу: Іспанія - Німеччина та Португалія - Франція

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Переможці пар Іспанія - Німеччина та Португалія - Франція зустрінуться у півфіналі, який пройде 9 липня у Мюнхені.

Євро-2024

1/4 фіналу

5 липня

Іспанія – Німеччина 2:1

Голи: Ольмо, 51, Меріно, 119 - Вірц, 89

Вилучення: Карвахаль, 120+5

Португалія – Франція 0:0 (Серія пенальті - 3:5)

Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024

Фото: Getty Images

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.  

Теги:
Спорт
Кріштіану Роналду
Кіліан Мбаппе
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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