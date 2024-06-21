Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця після перемоги України над Словаччиною
Збірна України з футболу піднялась на другу позицію у турнірній таблиці групи E на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною (2:1).
Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи, 22 червня.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Фото: UEFA
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров зізнався, що відбувалось у роздягальні в перерві матчу проти Словаччини.
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