Франція перемогла Бельгію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Дюссельдорфі Франція вийшла вперед на 85-й хвилині, коли після удару Рандаля Коло Муані м'яч у власні ворота зрізав Ян Вертонген.

Цей гол у підсумку виявився вирішальним. Французи перемогли бельгійців з рахунком 1:0 та вийшли до чвертьфіналу Євро-2024. Там команда Дідьє Дешама зустрінеться із сильнішим з пари Португалія - Словенія, які розпочнуть свою гру сьогодні о 22:00.

Євро-2024

1/8 фіналу

1 липня

Франція - Бельгія 1:0

Гол: Вертонген, 85 (авт.)

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.