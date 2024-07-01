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Франція перемогла Бельгію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024

1 липня, 2024 понедiлок
20:50
Футбол Кіліан Мбаппе та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Франція - Бельгія, Євро-2024

У понеділок, 1 липня, збірні Франції перемогла Бельгію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи - 2024 з футболу.

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Дюссельдорфі Франція вийшла вперед на 85-й хвилині, коли після удару Рандаля Коло Муані м'яч у власні ворота зрізав Ян Вертонген. 

Цей гол у підсумку виявився вирішальним. Французи перемогли бельгійців з рахунком 1:0 та вийшли до чвертьфіналу Євро-2024. Там команда Дідьє Дешама зустрінеться із сильнішим з пари Португалія - Словенія, які розпочнуть свою гру сьогодні о 22:00. 

Євро-2024

1/8 фіналу

1 липня

Франція - Бельгія 1:0

Гол: Вертонген, 85 (авт.)

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф. 

Теги:
Спорт
Кіліан Мбаппе
Антуан Грізманн
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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