Франція перемогла Португалію по пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу Португалія – Франція, який пройшов у Гамбурзі, завершися з рахунком 0:0. Тому командам довелось грати овертайм.

У додатковому часі переможця виявити також не вдалось. Тому гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де кращими виявились французи.

За португальців удари реалізували Кріштіану Роналду, Бернарду Сілва, Нуно Мендеш. Проте Жоау Феліш, який бив третім, пробив у стійку. За французів забили Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кюнде, Бредлі Барколя і Тео Ернандес.

У півфіналі, який пройде 9 липня у Мюнхені, Франція зіграє проти Іспанії.

Євро-2024

1/4 фіналу

5 липня

Португалія – Франція 0:0 (Серія пенальті - 3:5)

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.