Франція перемогла Португалію по пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024
У чвертьфінальному матчі Євро-2024 збірна Португалії поступилась Франції у серії пенальті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу Португалія – Франція, який пройшов у Гамбурзі, завершися з рахунком 0:0. Тому командам довелось грати овертайм.
У додатковому часі переможця виявити також не вдалось. Тому гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де кращими виявились французи.
За португальців удари реалізували Кріштіану Роналду, Бернарду Сілва, Нуно Мендеш. Проте Жоау Феліш, який бив третім, пробив у стійку. За французів забили Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кюнде, Бредлі Барколя і Тео Ернандес.
У півфіналі, який пройде 9 липня у Мюнхені, Франція зіграє проти Іспанії.
Євро-2024
1/4 фіналу
5 липня
Португалія – Франція 0:0 (Серія пенальті - 3:5)
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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