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Футболіст, який грав у матчі Game4Ukraine, поїде на "Кубок легенд" у Москву

23 січня, 2024 вiвторок
23:00
Футбол Вільям Галлас

У Росії назвали склад "збірної світу" серед іноземних футболістів, які зіграють на "Кубку легенд" у Москві

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Спорт-Експрес".

У заявку "збірної світу", зокрема, потрапили Рікарду Куарежма, Вільям Галлас, Флоран Малуда, Георгіос Карагуніс, Нуну Гомеш, Педро Мендеш, Дуглас Майкон, Олександр Глєб, Емануель Ебуе, Хасан Кабзе та Себастьян Фрей.

Цікаво, що Вільям Галлас у серпні виступав у благодійному матчі на підтримку України - Game4Ukraine. Француз, який свого часу пограв за "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенгем", був у складі команди Андрія Шевченка.

Окрім "збірної світу", в російському турнірі візьмуть участь московські ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Динамо" та пітерський "Зеніт".

Game4Ukraine

Game4Ukraine організували амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Гра пройшла у Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Мета - зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад обстріляли російські війська 4 березня 2022 року. Ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Частина будівлі повністю зруйнована. 

У матчі Game4Ukraine зіграла команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка. До благодійного івенту залучили знаменитих українських та іноземних футболістів, тренерів і навіть акторів. Гра, яка проходила у серпні 2023 року, закінчилась внічию 2:2.

Теги:
Спорт
Україна
Росія
Андрій Шевченко
Москва
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