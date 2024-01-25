Футболіст збірної України покинув європейський чемпіонат заради УПЛ
Захисник збірної України Богдан Михайличенко перейшов із загребського "Динамо" до житомирського "Полісся"
Про це повідомляє сайт "Полісся".
Житомирський клуб уклав із Михайличенком контракт до 2026 року. За даними transermarkt, сума трансферу становить 200 тис. євро.
Лівий оборонець перейшов до "Полісся" із хорватського "Динамо", за яке виступав з літа 2023 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду із Загреба 15 матчів та віддав 2 результативні передачі.
Хто такий Богдан Михайличенко
Також 26-річний Богдан Михайличенко був гравцем київського "Динамо", "Зорі", "Шахтаря" та бельгійського "Андерлехта". Разом з командою із Донецька виграв чемпіонат України. У складі клубу з Брюсселя двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Бельгії.
На рахунку Михайличенко 7 матчів за збірну України.
"Полісся" пішло на зимову перерву в УПЛ на третьому місці. Житомирці мають 32 очка та відстають на два бали від "Кривбасу" та "Дніпра-1", які очолюють турнірну таблицю.
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