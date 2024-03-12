Футболістів СК "Дніпро-1" забронювали від мобілізації
Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ, згідно з яким СК "Дніпро-1" визнається критично важливим для функціонування економіки України
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства.
На сайті з'явився документ з назвою "Наказ Міністерства молоді та спорту України про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Дніпро-1" таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".
Згідно з законодавством, тепер СК "Дніпро-1" має можливість бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час.
Повний текст документа доступний за посиланням.
- Гравцям київського "Динамо" до 17 травня продовжили бронь від мобілізації.
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