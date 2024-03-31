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Головна Футбол Гравець збірної України заявив, що думав залишити футбол і піти воювати

Гравець збірної України заявив, що думав залишити футбол і піти воювати

31 березня, 2024 неділя
01:52
Футбол Ілля Забарний, Україна - Англія

Футболіст англійського "Борнмута" Ілля Забарний розповів, що після початку повномасштабної війни замислювався, щоб піти воювати

Про це повідомляє The Times.

"Важко виходити на поле після того, як ти щойно прочитав, що в будинок влучила ракета. Люди гинуть, мої люди. Щодня. Я перебував у Києві, коли це почалося. Знаю, як це почути сигнал тривоги й бігти в безпечне місце. Знаю, як це страшно для всіх. Тому я подумав, що я можу зробити для своєї країни? Думав про те, щоб повернутися воювати. Я просто можу взяти зброю та навчитися. Можу сказати: "Стоп, я не хочу грати у футбол", але ні, я повинен грати. Я потрібен українському народу, щоб розповідати про це всьому світу", - каже Ілля Забарний.

Футболіст збірної України зізнався, що в Англії він нагадує місцевим про війну в Україні.

"У мене є сусіди, чудові люди, і щодня, коли ми бачимося, вони запитують про мою сім'ю. Гравці теж запитують про ситуацію в Україні. Коли люди не забувають про те, що відбувається, то здається, що в нас є шанс. Ми не самотні. За останній час в Англії я бачив лише кілька новин (прим. - про Україну). Це турбує. Що я можу зробити? Хіба що розповісти свою історію", - заявив Забарний.

  • У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
  • 13 березня у перенесеному матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги Ілля Забарний забив дебютний гол за "Борнмут".
Теги:
Спорт
Динамо Київ
Збірна України
Війна з Росією
Прем'єр-ліга Англії
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