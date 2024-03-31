Гравець збірної України заявив, що думав залишити футбол і піти воювати

Про це повідомляє The Times.

"Важко виходити на поле після того, як ти щойно прочитав, що в будинок влучила ракета. Люди гинуть, мої люди. Щодня. Я перебував у Києві, коли це почалося. Знаю, як це почути сигнал тривоги й бігти в безпечне місце. Знаю, як це страшно для всіх. Тому я подумав, що я можу зробити для своєї країни? Думав про те, щоб повернутися воювати. Я просто можу взяти зброю та навчитися. Можу сказати: "Стоп, я не хочу грати у футбол", але ні, я повинен грати. Я потрібен українському народу, щоб розповідати про це всьому світу", - каже Ілля Забарний.

Футболіст збірної України зізнався, що в Англії він нагадує місцевим про війну в Україні.

"У мене є сусіди, чудові люди, і щодня, коли ми бачимося, вони запитують про мою сім'ю. Гравці теж запитують про ситуацію в Україні. Коли люди не забувають про те, що відбувається, то здається, що в нас є шанс. Ми не самотні. За останній час в Англії я бачив лише кілька новин (прим. - про Україну). Це турбує. Що я можу зробити? Хіба що розповісти свою історію", - заявив Забарний.