"Інтер" переміг "Наполі" у фіналу Суперкубка Італії
У понеділок, 22 січня, в Ер-Ріяді "Інтер" у більшості переміг "Наполі" у фінальному матчі Суперкубка Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінал Суперкубка Італії відбувся у Саудівській Аравії, де відбулися півфінали та вирішальний матч.
На 60-й хвилині "Інтер" опинився у більшості через вилучення у "Наполі" за повторне попередження Джованні Сімеоне. Міланці скористалися чисельною перевагою у компенсований арбітром час. Перемогу їм приніс гол Лаутаро Мартінеса.
Читайте також: Хет-трик Довбика, перші сенсації Australian Open та пограбування від Мессі: головні новини світового спорту за тиждень
"Інтер" переміг "Наполі" 1:0 та став володарем Суперкубка Італії.
У півфіналі "Наполі" переграв "Фіорентину" 3:0, а "Інтер" з таким же рахунком розгромив "Лаціо".
Результат
Суперкубок Італії
Фінал
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
22 січня
"Наполі" - "Інтер" 0:1
Гол: Мартінес, 90+1
Вилучення: Сімеоне, 60 ("Наполі")
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе