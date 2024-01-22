"Інтер" переміг "Наполі" у фіналу Суперкубка Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінал Суперкубка Італії відбувся у Саудівській Аравії, де відбулися півфінали та вирішальний матч.

На 60-й хвилині "Інтер" опинився у більшості через вилучення у "Наполі" за повторне попередження Джованні Сімеоне. Міланці скористалися чисельною перевагою у компенсований арбітром час. Перемогу їм приніс гол Лаутаро Мартінеса.

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"Інтер" переміг "Наполі" 1:0 та став володарем Суперкубка Італії.

У півфіналі "Наполі" переграв "Фіорентину" 3:0, а "Інтер" з таким же рахунком розгромив "Лаціо".

Результат

Суперкубок Італії

Фінал

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

22 січня

"Наполі" - "Інтер" 0:1

Гол: Мартінес, 90+1

Вилучення: Сімеоне, 60 ("Наполі")