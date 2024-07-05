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Іспанія у драматичному матчі переграла Німеччину та стала першим півфіналістом Євро-2024

5 липня, 2024 п'ятниця
21:38
Футбол Марк Кукурелья, Флоріан Вірц, збірна Іспанії, збірна Німеччини, Євро-2024

Ввечері пʼятниці, 5 липня, збірна Іспанії перемогла Німеччину у першому чвертьфінальному матчі Євро-2024

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Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Іспанія – Німеччина, який пройшов у Штутгарті, закінчився з рахунком 2:1 на користь номінальних господарів.

На старті другого тайму Дані Ольмо відгукнувся на передачу від Ламіна Ямаля, який прострілив мʼяч на лінію штрафного майданчика, і завдав влучного удару по воротах німців.

Німеччина зуміла реабілітуватись на 89-й хвилині. Флоріан Вірц врятував німецьку команду та перевів гру в овертайм.

На 119-й хвилині Дані Ольмо видав розкішну навісну передачу, яку потужним ударом головою замкнув Мікель Меріно - 2:1. Перемогу іспанцям принесли футболісти, які ввійшли у гру з лави запасних.

На 126-й хвилині німецькі футболісти вибігли у перспективну контратаку. Дані Карвахаль сфолив проти Джамаля Мусіали, за що отримав другу жовту картку.

Іспанія та переможець пари Португалія - Франція зустрінуться у півфіналі Євро-2024, який пройде 9 липня у Мюнхені.

Євро-2024

1/4 фіналу

5 липня

Іспанія – Німеччина 2:1

Голи: Ольмо, 51, Меріно, 119 - Вірц, 89

Вилучення: Карвахаль, 120+5

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф. 

Теги:
Спорт
Німеччина
Іспанія
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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