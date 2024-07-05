Іспанія у драматичному матчі переграла Німеччину та стала першим півфіналістом Євро-2024
Ввечері пʼятниці, 5 липня, збірна Іспанії перемогла Німеччину у першому чвертьфінальному матчі Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Іспанія – Німеччина, який пройшов у Штутгарті, закінчився з рахунком 2:1 на користь номінальних господарів.
На старті другого тайму Дані Ольмо відгукнувся на передачу від Ламіна Ямаля, який прострілив мʼяч на лінію штрафного майданчика, і завдав влучного удару по воротах німців.
Німеччина зуміла реабілітуватись на 89-й хвилині. Флоріан Вірц врятував німецьку команду та перевів гру в овертайм.
На 119-й хвилині Дані Ольмо видав розкішну навісну передачу, яку потужним ударом головою замкнув Мікель Меріно - 2:1. Перемогу іспанцям принесли футболісти, які ввійшли у гру з лави запасних.
На 126-й хвилині німецькі футболісти вибігли у перспективну контратаку. Дані Карвахаль сфолив проти Джамаля Мусіали, за що отримав другу жовту картку.
Іспанія та переможець пари Португалія - Франція зустрінуться у півфіналі Євро-2024, який пройде 9 липня у Мюнхені.
Євро-2024
1/4 фіналу
5 липня
Іспанія – Німеччина 2:1
Голи: Ольмо, 51, Меріно, 119 - Вірц, 89
Вилучення: Карвахаль, 120+5
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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