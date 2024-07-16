Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем "Реала"

Про це стало відомо з офіційної презентації француза на Youtube-каналі "Реала".

Мбаппе став новою "дев'яткою" мадридського "Реалу".

Хто такий Кіліан Мбаппе

У минулому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Загалом з парижанами форвард 6 разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул.

Кіліан Мбаппе зіграв 84 матчі та забив 48 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му виграв Лігу націй.

На Євро-2024 Мбаппе і Франція дійшли до півфіналу.

11 липня мадридський "Реал" повідомив, коли відбудеться презентація форварда Кіліана Мбаппе - нового зіркового гравця команди.