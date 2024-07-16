Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем "Реала"
У вівторок, 16 липня, французький футболіст Кіліан Мбаппе підписав контракт із іспанським "Реалом"
Про це стало відомо з офіційної презентації француза на Youtube-каналі "Реала".
Мбаппе став новою "дев'яткою" мадридського "Реалу".
Хто такий Кіліан Мбаппе
У минулому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.
Загалом з парижанами форвард 6 разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул.
Кіліан Мбаппе зіграв 84 матчі та забив 48 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му виграв Лігу націй.
На Євро-2024 Мбаппе і Франція дійшли до півфіналу.
11 липня мадридський "Реал" повідомив, коли відбудеться презентація форварда Кіліана Мбаппе - нового зіркового гравця команди.
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