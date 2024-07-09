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Іспанія перемогла Францію і вийшла у фінал Євро-2024

9 липня, 2024 вiвторок
23:54
Футбол Дані Ольмо (праворуч), Іспанія - Франція, Євро-2024

У вівторок, 9 липня, збірна Іспанії перемогла національну команду Франції у півфіналі Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Іспанія - Франція, який проходив у Мюнхені, закінчився з рахунком 2:1 на користь номінальних господарів.

Першою вперед вийшла Франція. На 9-й хвилині Кіліан Мбаппе навісив з лівого флангу, а Рандаль Коло Муані виграв верхову боротьбу та точно пробив головою по воротах іспанців.

Іспанія зуміла реабілітуватись на 21-й хвилині. Ламін Ямаль неймовірним ударом з-за меж карного майданчика влучив у дев'ятку. Вінгер у віці 16 років та 362 дні став наймолодшим автором голу в історії Євро.

Ламін Ямаль, Іспанія - Франція, Євро-2024

Фото: Getty Images

Переможний мʼяч стався на 25-й хвилині. Дані Ольмо виграв боротьбу в Орельєна Чуамені та пробив з меж карного майданчика, м'яч рикошетом від Жюля Кунде влетів у сітку - 2:1.

Французи в групі переграли Австрію (1:0) та зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). У плей-офф команда Дідьє Дешама виявилася сильнішою за Бельгію (1:0) та пройшла у серії післяматчевих пенальті Португалію - 5:3 (0:0).

Іспанці на шляху до півфіналу перемогли у групі Хорватію (3:0, Італію (1:0) та Албанію (1:0). У плей-офф команда Луїса де ла Фуенте розтрощила Грузію (4:1) та здолала в додатковий час Німеччину (2:1). 

Збірна Іспанії, Іспанія - Франції, Євро-2024

Фото: Getty Images

У фіналі Іспанія зіграє проти переможця пари Нідерланди - Англія. Вирішальний матч Євро-2024 пройде у неділю, 15 липня.

Євро-2024

1/2 фіналу

9 липня

Іспанія - Франція 2:1

Голи: Ямаль, 21, Ольмо, 25 - Коло Муані, 9

Кіліан Мбаппе (праворуч), Іспанія - Франція, Євро-2024

Фото: Getty Images

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф. 

Теги:
Спорт
Кіліан Мбаппе
Антуан Грізманн
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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