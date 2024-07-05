Ключовий футболіст "Ман Сіті" погодився на трансфер у Саудівську Аравію
Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне досяг усної домовленості із саудівським "Аль-Іттіхадом"
Про це повідомив авторитетний журналіст Руді Галетті.
За інформацією джерела, представники "Аль-Іттіхада" вже домовились з Кевіном Де Брюйне про трансфер 33-річного півзахисника у Саудівську Аравію. Тепер саудівці повинні обговорити всі фінансові деталі з "Манчестер Сіті".
Кевін Де Брюйне грає за "Манчестер Сіті" з 2015-го. За ці роки бельгієць став ключовим футболістом англійського топклубу. На рахунку півзахисника 382 матчі, 102 голи та 170 результативних передач.
Разом зі "Сіті" Де Брюйне виграв 6 чемпіонств АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 кубки Англії та 5 Кубків ліги.
- Навесні була інформація, що "Манчестер Сіті" цього літа спробує підписати півзахисника мюнхенської "Баварії" Джамала Мусіалу - він грає на позиції Кевіна Де Брюйне.
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