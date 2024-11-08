Кубок України: відбулось жеребкування 1/4 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На цьому етапі турніру зіграють 8 команд, які вдало виступили в 1/8 фіналу. У боротьбі за Кубок України залишаються представники УПЛ "Динамо", "Шахтар", "Олександрія", "Полісся", "Рух" і "Верес", а також першолігові "Вікторія" та "Буковина".

Базова дата матчів 1/4 фіналу — 2 квітня.

Кубок України з футболу

1/4 фіналу

"Олександрія" - "Шахтар"

"Буковина" - "Вікторія"

"Верес" - "Полісся"

"Рух" - "Динамо"