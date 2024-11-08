Кубок України: відбулось жеребкування 1/4 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
У пʼятницю, 8 листопада, відбулось жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу 2024/25
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
На цьому етапі турніру зіграють 8 команд, які вдало виступили в 1/8 фіналу. У боротьбі за Кубок України залишаються представники УПЛ "Динамо", "Шахтар", "Олександрія", "Полісся", "Рух" і "Верес", а також першолігові "Вікторія" та "Буковина".
Базова дата матчів 1/4 фіналу — 2 квітня.
Кубок України з футболу
1/4 фіналу
"Олександрія" - "Шахтар"
"Буковина" - "Вікторія"
"Верес" - "Полісся"
"Рух" - "Динамо"
- Фінальний матч Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначить виконком УАФ.
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