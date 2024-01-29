Кубок України: відбулося жеребкування 1/2 фіналу
У понеділок, 29 січня, відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Церемонію жеребкування в Києві провели колишній футболіст "Динамо" та збірної України Владислав Ващук та футзалістка Анастасія Кліпаченко.
У 1/2 фіналу "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем", а "Полісся" зустрінеться з "Ворсклою". Матчі відбудуться 3 квітня.
Фінал Кубка України відбудеться 15 травня.
Кубок України
1/2 фіналу
3 квітня
"Шахтар" - "Чорноморець"
"Полісся" - "Ворскла"
- 2 листопада 2023 року визначились усі півфіналісти Кубка України.
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