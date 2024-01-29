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Кубок України: відбулося жеребкування 1/2 фіналу

29 січня, 2024 понедiлок
15:31
Футбол Владислав Ващук та Анастасія Кліпаченко

У понеділок, 29 січня, відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Церемонію жеребкування в Києві провели колишній футболіст "Динамо" та збірної України Владислав Ващук та футзалістка Анастасія Кліпаченко.

У 1/2 фіналу "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем", а "Полісся" зустрінеться з "Ворсклою". Матчі відбудуться 3 квітня. 

Фінал Кубка України відбудеться 15 травня. 

Кубок України

1/2 фіналу

3 квітня

"Шахтар" - "Чорноморець"

"Полісся" - "Ворскла"

Теги:
Спорт
Шахтар
Чорноморець
Кубок України
УПЛ
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