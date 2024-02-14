Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 14 лютого
У середу, 14 лютого, матчами ПСЖ - "Реал Сосьєдад" та "Лаціо" - "Баварія" продовжиться Ліга чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/8 фіналу ЛЧ "Лаціо" прийматиме "Баварію", а ПСЖ зіграє вдома проти "Реал Сосьєдада". Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо їх покаже Megogo.
На груповій стадії "Баварія" тріумфувала в групі A, де випередила "Копенгаген", "Галатасарай" та "Ман Юнайтед".
"Лаціо" став другим у квартеті Е: італійці поступились "Атлетико", але випередили "Феєнорд" і "Селтик".
ПСЖ став другим у "групі смерті" F. Парижани поступились дортмундській "Борусії", але випередили "Мілан" і "Ньюкасл".
"Реал Сосьєдад" несподівано виграв групу D: іспанці виявились кращими за "Інтер", Бенфіку" та "Зальцбург".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
14 лютого
22:00 "Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія)
Прямі трансляції на Megogo
Як у ЛЧ-2023/24 виступив "Шахтар"
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи, де зіграє з "Марселем" із Франції. перша гра відбудеться 15 лютого у Гамбурзі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.88 Купівля 37.88Продаж 38.46
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе