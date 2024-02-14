Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 14 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/8 фіналу ЛЧ "Лаціо" прийматиме "Баварію", а ПСЖ зіграє вдома проти "Реал Сосьєдада". Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо їх покаже Megogo.

На груповій стадії "Баварія" тріумфувала в групі A, де випередила "Копенгаген", "Галатасарай" та "Ман Юнайтед".

"Лаціо" став другим у квартеті Е: італійці поступились "Атлетико", але випередили "Феєнорд" і "Селтик".

ПСЖ став другим у "групі смерті" F. Парижани поступились дортмундській "Борусії", але випередили "Мілан" і "Ньюкасл".

"Реал Сосьєдад" несподівано виграв групу D: іспанці виявились кращими за "Інтер", Бенфіку" та "Зальцбург".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

14 лютого

22:00 "Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія)

Прямі трансляції на Megogo

Як у ЛЧ-2023/24 виступив "Шахтар"

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи, де зіграє з "Марселем" із Франції. перша гра відбудеться 15 лютого у Гамбурзі.