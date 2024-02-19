Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо їх транслюватиме Megogo.

"Інтер" на груповому раунді фінішував другим слідом за іспанським "Реал Сосьєдадом" і випередив португальську "Бенфіку" та австрійський "Зальцбург". "Атлетико" виграв змагання у групі з італійським "Лаціо", нідерландським "Феєнордом" та шотландським "Селтіком".

ПСВ став другим після англійського "Арсеналу" та обійшов французький "Ланс" з іспанською "Севільєю". "Борусія" залишила позаду французький ПСЖ, італійський "Мілан" та англійський "Ньюкасл".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

20 лютого

22:00 "Інтер" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія)

22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

Пряма трансляція на Megogo