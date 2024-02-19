Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 лютого
У вівторок, 20 лютого, у перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" приймає іспанський "Атлетико", а нідерландський ПСВ - німецьку "Борусію" з Дортмунду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо їх транслюватиме Megogo.
"Інтер" на груповому раунді фінішував другим слідом за іспанським "Реал Сосьєдадом" і випередив португальську "Бенфіку" та австрійський "Зальцбург". "Атлетико" виграв змагання у групі з італійським "Лаціо", нідерландським "Феєнордом" та шотландським "Селтіком".
ПСВ став другим після англійського "Арсеналу" та обійшов французький "Ланс" з іспанською "Севільєю". "Борусія" залишила позаду французький ПСЖ, італійський "Мілан" та англійський "Ньюкасл".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
20 лютого
22:00 "Інтер" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
Пряма трансляція на Megogo
- 13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" переміг у гостях данський "Копенгаген" - 3:1.
- 14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".
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