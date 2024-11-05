Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 5 листопада
У вівторок, 5 листопада, у 4-му турі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" приймає італійський "Мілан", а іспанська "Жирона" зустрічається у гостях з нідерландським ПСВ
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.
Ліга чемпіонів
4-й тур
5 листопада
19:45 ПСВ (Нідерланди) - "Жирона" (Іспанія)
19:45 "Слован" (Словаччина) - "Динамо" (Хорватія)
22:00 "Болонья" (Італія) - "Монако" (Франція)
22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Штурм" (Австрія)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Баєр" (Німеччина)
22:00 "Лілль" (Франція) - "Ювентус" (Італія)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Мілан" (Італія)
22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина)
22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1) та скотилися у загальній турнірній таблиці на 30-те місце.
6 листопада "Шахтар" зустрінеться в Гельзенкірхені зі швейцарським "Янг Бойзом". У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".
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