Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 5 листопада

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

Ліга чемпіонів

4-й тур

5 листопада

19:45 ПСВ (Нідерланди) - "Жирона" (Іспанія)

19:45 "Слован" (Словаччина) - "Динамо" (Хорватія)

22:00 "Болонья" (Італія) - "Монако" (Франція)

22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Штурм" (Австрія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Лілль" (Франція) - "Ювентус" (Італія)

22:00 "Реал" (Іспанія) - "Мілан" (Італія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина)

22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1) та скотилися у загальній турнірній таблиці на 30-те місце.

6 листопада "Шахтар" зустрінеться в Гельзенкірхені зі швейцарським "Янг Бойзом". У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".