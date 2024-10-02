Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів і трансляцій 2 жовтня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Ліга чемпіонів

Основний раунд

2-й тур

1 жовтня

19:45 "Жирона" (Іспанія) - "Феєнорд" (Нідерланди)

19:45 "Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія)

22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Монако" (Франція)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Болонья" (Італія)

22:00 "Лілль" (Франція) - "Реал" (Іспанія)

22:00 "Штурм" (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія)

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Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України 2 жовтня у німецькому Гельзенкірхені зустрічатимуться з італійською "Аталантою".

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), англійського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".